Por Thaís Alves

Publicada em 23/10/2026 às 16h15

INFRAESTRUTURA

23 de outubro de 202612:11

Mais de 6 mil metros de asfalto transformam ruas de Porto Velho

Agência de Notícias

Agência de NotíciaA Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), entregou 6.044 metros de pavimentação asfáltica entre o início de agosto e o final de setembro.

Os serviços contemplaram vias de diferentes bairros da capital, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego, ampliar a mobilidade urbana e oferecer mais conforto e segurança à população.

Em agosto, foram entregues 2.502 metros de asfalto. Já em setembro, o volume chegou a 3.542 metros, representando um aumento de aproximadamente 42% em relação ao mês anterior.

Os números demonstram a continuidade dos serviços de infraestrutura realizados pela secretaria de obras.

Entre os locais contemplados estão a Estrada da Paz, no bairro Nacional; a rua Águas Caiari, no bairro Socialista; e vias do condomínio Vila Verde, no bairro Teixeirão.

Também receberam pavimentação as ruas Humaitá, Oliveira, Lábrea, Lírio do Vale e Estrada das Granjas, no bairro Nova Esperança, além da rua Bombardino, no bairro Cohab.

Além de melhorar as condições de tráfego, a pavimentação contribui para reduzir os transtornos causados pela poeira durante o período de estiagem e pela lama nos dias de chuva.

As melhorias facilitam o deslocamento diário dos moradores, o acesso às residências e a circulação de veículos e serviços essenciais.

O prefeito Léo Moraes afirmou que os investimentos em infraestrutura contribuem para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores.

“Nosso compromisso é avançar com obras que façam diferença no dia a dia da população. A pavimentação melhora o acesso às residências, reduz os transtornos causados pela poeira e pela lama e garante mais dignidade para quem vive nessas regiões”.

Melhorias facilitam o acesso às residências e a circulação de moradores e veículos

Morador do bairro Nova Esperança, Milton Siqueira destacou a mudança nas condições da via após a chegada do asfalto.

“Está mil vezes melhor, né? Vai acabar a poeira e a lama. Com o asfalto, agora está maravilhoso para a gente, porque antes era poeira demais e muita lama”.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destacou a importância dos serviços para melhorar a infraestrutura dos bairros e as condições de vida da população.

“Cada trecho de asfalto entregue representa uma melhoria para quem vive e circula nessas regiões. Nosso trabalho é avançar com os serviços de infraestrutura pela cidade”, afirmou o secretário.

A Seinfra segue atuando na execução e no acompanhamento dos serviços de infraestrutura, conforme o planejamento da secretaria e as necessidades identificadas nas diferentes regiões da capital.