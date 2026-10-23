Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 23/10/2026 às 16h20

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Porto Velho para o preenchimento de vagas na Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que termina no dia 11 de novembro de 2026. A seleção oferece oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade que desejam ingressar no serviço público municipal.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site oficial do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), responsável pela organização do concurso, consultar o edital, escolher o cargo pretendido, preencher o formulário eletrônico e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, conforme as regras estabelecidas.

A taxa é de R$90 para cargos de nível fundamental, R$105 para os níveis médio e técnico e R$140 para nível superior. Ao todo, o concurso oferece 2.248 oportunidades, entre vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o concurso representa uma oportunidade para quem deseja ingressar na carreira pública e contribuir com os serviços municipais.

“Estamos com as portas abertas para receber os cidadãos que desejam colaborar com o serviço público do nosso município. Fiquem atentos aos prazos, confiram suas documentações, escolham a sua vaga profissional de preferência e muita boa sorte”, disse o prefeito.

As inscrições poderão ser realizadas até as 16h do dia 11 de novembro, no horário de Rondônia. Os candidatos devem conferir os requisitos do cargo escolhido e acompanhar as informações divulgadas pela banca organizadora, inclusive possíveis retificações do edital.

As provas objetivas estão previstas para 13 de dezembro de 2026. Para os candidatos aos cargos de nível superior, os portões serão abertos às 8h, com fechamento às 9h.

Já para os candidatos aos cargos de níveis fundamental, médio e técnico, a abertura dos portões será às 13h30, com fechamento às 14h30. As provas terão duração de três horas.

Os interessados podem consultar o Edital nº 25/2026, verificar as regras de participação e realizar a inscrição pelo site oficial do IBGP.