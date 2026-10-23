Lázaro Ramos reage com deboche após crítica de Daniel Vorcaro

Por IG

Publicada em 23/10/2026 às 16h00

Lázaro Ramos reagiu com ironia às mensagens atribuídas ao empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, nas quais o ator e sua esposa, Taís Araújo, teriam sido classificados como “chatos pra kct”. Após a repercussão das conversas nas redes sociais, o artista publicou uma indireta bem-humorada nesta quinta-feira (22): “Que minha chatice me livre de todo mal, amém!”.

O comentário foi feito após a divulgação de uma suposta conversa em que Vorcaro teria rejeitado os nomes do casal para uma possível campanha publicitária. No lugar dos atores, o empresário teria manifestado preferência pela influenciadora Virginia Fonseca e pelo cantor Zé Felipe. O conteúdo ganhou repercussão depois de ser compartilhado pelo jornalista Sérgio Santos, conhecido como Zamenza, na plataforma X, antigo Twitter.

Foto: Reprodução Instagram

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Entenda a conversa atribuída a Vorcaro

Nas mensagens divulgadas, o empresário Flávio Carneiro teria sugerido Taís e Lázaro como possíveis representantes de uma ação de marketing, destacando a popularidade dos artistas. A resposta atribuída a Vorcaro teria sido direta: “Acho chatos pra kct. Ambos. Tem que ser Zé e Virginia”.

A troca de mensagens teria ocorrido durante uma discussão sobre nomes para uma campanha relacionada a um banco. Entretanto, o material divulgado não comprova que Taís e Lázaro tenham recebido uma proposta formal ou que a ação tenha sido concretizada nos moldes mencionados.

Autenticidade das mensagens é contestada

O conteúdo atribuído ao ex-banqueiro teria sido extraído de seu celular, mas a autenticidade integral das mensagens não foi confirmada de forma independente. A defesa de Vorcaro contesta o material vazado, o que exige cautela ao tratar das declarações atribuídas a ele.