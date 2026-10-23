Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 23/10/2026 às 15h49

'Brasil dividido', 'batalha pela Amazônia' e vídeos de IA: imprensa mundial repercute disputa entre Flávio e Lula

Jornais de diversos países do mundo têm reportado a apertada disputa nas eleições brasileiras, que serão decididas no domingo (25).

A disputa acirrada entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais ganhou destaque na imprensa internacional nesta semana. A votação está marcada para o próximo domingo (25).

A dois dias da votação, Flávio e Lula estão em uma situação de empate técnico, segundo as últimas pesquisas de intenção de voto. Nesta quinta (22), o Datafolha mostrou ambos com 50% dos votos válidos.

Reportagens de jornais ao redor do mundo citam um cenário de "Brasil dividido", destacam as trocas de acusações e a explosão de deepfakes de IA durante a campanha, e analisam implicações para o resto do mundo ao citar uma "batalha pela Amazônia". Veja os destaques abaixo:

A CNN Internacional, dos Estados Unidos, perguntou se "A esquerda do Lula conseguirá sobreviver a mais um Bolsonaro?";

O jornal The Guardian, do Reino Unido, e o El País, da Espanha, citam os impactos que o resultado da eleição pode ter para a Floresta Amazônica e usam termos como "batalha pela Amazônia" e "encruzilhada";

O New York Times, dos Estados Unidos, e a BBC, do Reino Unido, publicaram reportagens especiais sobre o uso de IA nas eleições, com menções às deepfakes dos candidatos nas redes sociais;

A Reuters, do Reino Unido, reportou que diplomatas estrangeiros no Brasil avaliam reconhecer rapidamente o vencedor do pleito para evitar uma possível "crise institucional";

O Público, de Portugal, reportou que "um Brasil dividido escolherá seu futuro" no domingo;

O La Nación, da Argentina, destacou que os candidatos promovem uma "campanha do medo" para tentar convencer os indecisos.

CNN Internacional

Em reportagem publicada nesta sexta-feira (23), a CNN Internacional questionou se "a esquerda de Lula conseguirá sobreviver a mais um Bolsonaro", em uma análise sobre a influência política do ex-presidente Jair Bolsonaro, a candidatura de seu filho, Flávio Bolsonaro, e o avanço do bolsonarismo no Brasil.

A emissora relembrou uma fala de Lula quando ele deixou a prisão — "Eles tentaram matar uma ideia, mas uma ideia não se mata" — para afirmar que esta eleição é uma nova prova da ideia do petista para o país e sobretudo um desafio para quebrar a polarização que domina o Brasil atualmente.

Amazônia no foco: The Guardian e El País

Reportagem do jornal britânico The Guardian sobre a expectativa para o 2º turno das eleições brasileiras em outubro de 2026. — Foto: Reprodução/The Guardian

O jornal britânico "The Guardian" afirmou em seu podcast que a eleição presidencial brasileira também é uma "batalha pela Amazônia", em referência ao futuro da Floresta Amazônica.

Segundo o jornal, o resultado da votação de domingo poderá ter impactos significativos sobre a população local, diante da possibilidade de intensificação das atividades de mineração em um eventual governo de Flávio Bolsonaro.

O jornal britânico também discorreu sobre os impactos que maiores índices de desmatamento e mineração na Amazônia teriam para o resto do mundo.

Assim como o britânico "The Guardian", o jornal espanhol "El País" deu destaque à questão ambiental, afirmando que "a Amazônia está em uma encruzilhada" e que o resultado das urnas "decidirá o futuro" da maior floresta tropical do mundo.

A reportagem relembrou que a floresta é o regulador do clima mundial e fundamental no combate às mudanças climáticas.

IA na corrida eleitoral: New York Times e BBC

O jornal norte-americano "The New York Times" fez nesta semana uma reportagem especial sobre os vídeos feitos com inteligência artificial que têm inundado as redes sociais durante a corrida eleitoral no Brasil.

Segundo a reportagem, os vídeos vão do divertido ao absurdo e muitas vezes adotam tom sombrio ou enganoso. O jornal afirma também que a multiplicação desses conteúdos transformou o Brasil - que possui intensa atividade nas redes sociais - em um verdadeiro laboratório de vídeos feitos com IA.