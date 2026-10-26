Na estreia, Tênis Clube vence União Bandeirantes no CDF - Heitor Costa

Por FFER

Publicada em 26/10/2026 às 08h24

Na tarde deste sábado, o time feminino do Tênis Clube estreou com vitória no Rondoniense Sub-20, diante da equipe de União Bandeirantes no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa. Com a vitória por 3 a 0, o Tênis somou o três primeiros pontos e se garantiu na na segunda fase da competição. Na próxima rodada a equipe enfrenta o Gazin Porto Velho valendo a liderança do grupo A e a ordem de classificação para a próxima fase. A partida acontece no próximo dia 31 de outubro no CDF - Heitor Costa.

Com a derrota, a equipe de União Bandeirantes se despediu da competição com duas derrotas para Gazin Porto Velho e Tênis Clube ficando na última posição do Grupo A.

Na terceira rodada do Rondoniense Feminino Sub-20, vai definir a ordem de classificação e os enfrentamentos da fase semi final. A última rodada da primeira fase será no próximo sábado, Gazin Porto Velho e Tênis Clube a partir das 9h a tarde Desportiva Itapuense e União Cacoalense se enfrentam a partir das 16h. As duas partidas acontecem no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa e com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Youtube da FFER TV.