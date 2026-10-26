Homem é preso em flagrante acusado de matar idosa e enterrar corpo em cova rasa

Por Newsrondonia.com

Publicada em 26/10/2026 às 08h40

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira, dia 26 de outubro de 2026, suspeito de matar a idosa Eliana Dias Limoeiro, de 64 anos, e ocultar o cadáver em uma cova rasa na Zona Leste de Porto Velho.

A intervenção policial teve início após denúncias sobre o desaparecimento de Eliana. Ao chegarem ao endereço na Avenida Rio de Janeiro, os militares encontraram parentes da vítima retidos do lado de fora do imóvel, uma vez que o suspeito mantinha o acesso trancado e recusava a entrada de familiares. Durante os levantamentos no local, uma adolescente relatou que o morador havia mencionado que a idosa estava enterrada em um terreno contíguo à casa, onde populares localizaram o corpo pouco tempo depois.

A descoberta provocou forte revolta entre os moradores da região, que reagiram com agressões físicas contra o suspeito. As equipes da Polícia Militar precisaram intervir para conter a tentativa de linchamento e garantir a integridade do detido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou o óbito no local, enquanto a Polícia Técnico-Científica (Poltec) realizou a perícia criminal. A ocorrência foi acompanhada por equipes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV). Após receber atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul para tratar as lesões sofridas, o acusado foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.