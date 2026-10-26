Vilhena lança oficialmente o Serviço de Segurança Pública Municipal e Fiscalização de Trânsito

Por Semcom

Publicada em 26/10/2026 às 08h34

Uma cerimônia em frente à Câmara Municipal de Vilhena, agendada para as 8h30 da próxima segunda-feira, 26, marcará o lançamento oficial do Serviço de Segurança Pública Municipal e Fiscalização de Trânsito. A estrutura é responsável pelo trabalho dos Agentes Municipais de Trânsito na cidade.

o todo, 15 agentes aprovados em concurso público, realizado em março deste ano, já atuam no município. Entre as atribuições da equipe, além da fiscalização do tráfego urbano e notificação para recolhimento de veículos abandonados, os agentes também atuam em acidentes de trânsito, em parceria com a Polícia Militar; e realizam blitzes educativas e ações de conscientização sobre o trânsito nas escolas.

A Coordenadoria Geral de Trânsito de Vilhena é vinculada à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Semtran). Além do corpo de agentes, o setor conta com um coordenador geral e cinco servidores no apoio administrativo. Para a execução dos trabalhos, a coordenadoria dispõe de uma frota de oito viaturas, sendo três automóveis e cinco motocicletas.