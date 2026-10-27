Comércio de Ji-Paraná se prepara para a Corrida Internacional Marco Zero 2026

Por Assessoria

Publicada em 27/10/2026 às 08h20

Com a aproximação do evento, as lojas que atendem o segmento esportivo estão preparando e reforçando seus estoques para atender ao público e aos atletas que estarão em Ji-Paraná durante a programação.

Tênis de alta performance, roupas fitness, meias esportivas, bonés, viseiras, garrafas térmicas e acessórios para treino estão entre os itens mais procurados por corredores que iniciaram a preparação para a prova. Empresários do setor destacam que muitos atletas aproveitam os meses que antecedem o evento para renovar equipamentos e investir em mais conforto e segurança durante os treinos.

A movimentação também representa uma oportunidade para o comércio local. Além das lojas especializadas em artigos esportivos, segmentos como hotelaria, alimentação, transporte e serviços já começam a se organizar para receber visitantes de diversas cidades e estados, fortalecendo a economia do município. “Um evento desse porte movimenta toda a cidade e gera oportunidades para diferentes segmentos do comércio. Com a aproximação da Corrida Internacional Marco Zero, os empresários já estão se preparando para receber atletas, familiares e visitantes, reforçando estoques e organizando suas equipes para atender esse público,” reforçou Gederson Vigatti, presidente da CDL Ji-Paraná.

Para os lojistas, a expectativa é de crescimento nas vendas à medida que a data da corrida se aproxima. A Corrida Internacional Marco Zero vem se consolidando como um dos principais eventos esportivos da Região Norte, atraindo atletas profissionais, amadores e entusiastas da corrida de rua. “A loja Casa da Sogra e Larison Hoteis são patrocinadores da corrida. Acreditamos na força dos eventos que promovem nossa cidade e geram oportunidades para o comércio. É uma satisfação fazer parte dessa iniciativa e contribuir para que a experiência dos participantes seja cada vez melhor,” destacou Hilarindo Aparício, empresário.

A preparação para o evento acontece tanto nas ruas quanto nas vitrines. A embaixadora da Corrida Internacional Marco Zero Juliane Tavares, está ansiosa para o evento. Os treinos estão a todo vapor para fazer os 10 km. “Estou muito animada e ansiosa para viver a Corrida Internacional Marco Zero. Tenho me dedicado bastante para chegar preparada e, principalmente, aproveitar cada momento dessa experiência.” Frisou.

Corrida Internacional Marco Zero 2026

A Corrida é realizada pela CDL de Ji-Paraná, Prefeitura de Ji-Paraná e Sesc Fecomércio, a corrida chega à sua segunda edição com expectativa de mais de 5 mil participantes.

A prova será realizada em conformidade com as normas da World Athletics (WA), Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e Federação de Atletismo de Rondônia (FARO).

A corrida conta os principais parceiros: Sebrae, Caixa Econômica Federal, Deputados Estaduais Laerte Gomes, Nim Barroso, Claudia de Jesus