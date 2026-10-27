Prefeitura Ji-Paraná segue avançando na preparação de mais de 4 quilômetros vias do bairro São Francisco

Por Assessoria

Publicada em 27/10/2026 às 08h38

Mais asfalto, mais desenvolvimento e mais qualidade de vida para quem vive no São Francisco!

A Prefeitura de Ji-Paraná segue avançando na preparação de mais de 4 quilômetros de ruas e avenidas do bairro para receber pavimentação asfáltica.

Cada etapa é importante para garantir ruas mais resistentes, melhorar a mobilidade e proporcionar mais conforto e segurança para os moradores. São serviços de escavação, nivelamento, compactação e preparação da base, que deixam as vias prontas para receber o asfalto.

A gente sabe que uma rua bem cuidada faz diferença na vida de cada família. É mais facilidade para chegar em casa, mais tranquilidade para circular pelo bairro e mais dignidade para quem vive aqui.

Seguimos trabalhando, ouvindo as necessidades da população e cuidando da nossa cidade. Porque melhorar Ji-Paraná é, acima de tudo, cuidar das pessoas!