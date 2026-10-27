Prefeitura contempla Setor 06 com asfaltamento das ruas Aldemir Lima Cantanhede e 1º de Maio

Por Assessoria

Publicada em 27/10/2026 às 08h55

Na última sexta-feira (23), a Prefeitura de Jaru concluiu e entregou a pavimentação de trechos das ruas Aldemir Lima Cantanhede e 1º de Maio, no perímetro entre a rua Monteiro Lobato e o rio Mororó.

O prefeito Jeverson Lima e o secretário executivo de Infraestrutura e Serviços Públicos, Edson Aparecido dos Santos, acompanharam a etapa final de asfaltamento das vias.

Jeverson destacou que a pavimentação asfáltica em toda a cidade tem sido feita com revestimento do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). “O asfalto CBUQ é um material de alta resistência e garante uma obra durável, que irá somar com a mobilidade urbana e desenvolvimento do município por muitos anos, exigindo o mínimo de manutenção”, afirmou.

A pavimentação das ruas Aldemir Lima Cantanhede e 1º de Maio faz parte do projeto de ampliação da mobilidade urbana executado através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, e foi realizada com equipe de servidores, maquinários e recursos financeiros próprios da Prefeitura de Jaru.