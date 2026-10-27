Prefeitura garante passagens para delegação de 25 pessoas, entre atletas e comissão técnica de futebol

Por Letícia Regis

Publicada em 27/10/2026 às 16h34

Campeões Sub-15 da PVH Cup disputarão competição nacional no CT do Grêmio, em Porto Alegre, com passagens aéreas custeadas pela gestão municipal

Os jovens talentos do futebol de Porto Velho terão a oportunidade de levar seu talento para além das fronteiras de Rondônia. Os vencedores da categoria Sub-15 da PVH Cup participarão de uma competição nacional no Centro de Treinamento (CT) do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Para viabilizar a participação, a Prefeitura de Porto Velho custeou as passagens aéreas da delegação, formada por 25 pessoas, entre atletas e integrantes da comissão técnica.

A viagem está prevista para o dia 29 de outubro, enquanto a competição será realizada de 30 de outubro a 3 de novembro. A participação representa uma oportunidade para os jovens atletas vivenciarem novas experiências, mostrarem suas habilidades e conhecerem de perto um ambiente de alto nível do futebol brasileiro.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, investir no esporte é também investir no futuro da juventude, criando oportunidades para que crianças e adolescentes desenvolvam seus talentos e construam novos caminhos.

“O esporte ensina disciplina, respeito, trabalho em equipe e mostra que, com dedicação e oportunidade, é possível chegar cada vez mais longe. Queremos que esses atletas levem o nome de Porto Velho com orgulho e que essa experiência inspire outros jovens a acreditarem nos próprios sonhos”, disse o prefeito.

Léo Moraes destacou o esporte como oportunidade para os jovens.

Fabrício, que faz parte da equipe técnica, relatou que essa é uma oportunidade para todos da equipe.

“Além de podermos conhecer outro estado, levar essa garotada para competir a nível nacional é muito gratificante. Isso é muito importante para que eles aprendam e conquistem novas experiências, e tudo isso graças à prefeitura. Só tenho a agradecer”, contou.

Além da disputa esportiva, a participação na competição nacional permitirá aos atletas ampliar seus conhecimentos, trocar experiências com equipes de outras regiões e fortalecer a confiança dentro e fora de campo.

A iniciativa reforça a importância do incentivo ao esporte de base como ferramenta de inclusão social, formação cidadã e desenvolvimento de talentos. Ao garantir as passagens da delegação, a Prefeitura contribui para que os jovens tenham acesso a oportunidades que podem marcar suas trajetórias esportivas e pessoais.

Foto: Secom