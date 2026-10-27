Amanda Martins expõe traições de Wesley França:

Por IG

Publicada em 27/10/2026 às 16h23

A influenciadora Amanda Martins anunciou nesta segunda-feira (26) o fim de seu relacionamento com Wesley França, ex-jogador do Flamengo . Nas redes sociais, ela contou que descobriu uma série de infidelidades após ter acesso ao celular do atleta e afirmou que as traições aconteceram diversas vezes durante a relação, inclusive quando os dois ainda usavam alianças de compromisso.

Em vídeos publicados na internet, Amanda decidiu se pronunciar após a repercussão de rumores envolvendo o ex-casal. “Diante dos burburinhos que estão acontecendo, tanto no meu direct, como no X, eu vim falar”, explicou. Segundo ela, as descobertas foram feitas por meio de registros encontrados no aparelho do jogador, que a influenciadora afirma ter transferido para o próprio telefone.

“Ele não me traiu uma, duas, três vezes, foram várias. Não foi com uma, com duas, com três garotas, foram com várias, até com garotas de programa”, declarou. Amanda também relatou situações em que Wesley teria tentado evitar ser flagrado, incluindo um episódio em que, segundo ela, ele pulou a janela de um banheiro.

Amanda afirmou que já desconfiava do comportamento do jogador, mas que ele negava as suspeitas. De acordo com a influenciadora, Wesley chegou a jurar por Deus e pela própria filha que as informações não eram verdadeiras. Ela contou que passou a acreditar nas explicações até conseguir verificar as evidências no celular dele.

“Tudo o que eu aceitei e passei, foi enganada. Quando eu desconfiava, ele jurava por Deus e pela filha que era mentira, sendo que ele sempre fazia. Ele sabia que essa era uma forma de eu acreditar. Até que eu peguei”, lamentou.

A influenciadora também destacou que algumas das imagens encontradas mostravam o atleta usando a aliança de compromisso. Para ela, os registros indicam que as infidelidades não foram episódios isolados, mas uma situação que teria se repetido ao longo do relacionamento.

Amanda relata impacto emocional após as descobertas

Mãe de Alice, de 1 ano, Amanda disse que ficou profundamente abalada ao descobrir o que teria acontecido. Segundo ela, o sofrimento foi intensificado pelos sentimentos que ainda nutria pelo jogador e pela percepção de que as traições poderiam ter ocorrido durante boa parte da relação.

“O respeito nunca teve. Hoje, eu vejo que tudo o que ele fez não foi de agora, ele nunca deixou de fazer. Será que eu realmente estou perdendo alguma coisa? Eu já chorei tudo o que eu tinha para chorar”, desabafou.

Em outro momento, a influenciadora descreveu o impacto de encontrar as evidências envolvendo alguém em quem confiava. “Dormir com uma pessoa que eu amava, ver tudo o que eu vi foi um baque muito grande. Não sei se outras mulheres teriam o estômago que eu tive”, afirmou.

Amanda Martins e Wesley França oficializaram a união em maio de 2025, após um relacionamento marcado por idas e vindas. O jogador, que chegou a ser convocado para a Copa do Mundo, acabou cortado às vésperas da competição em razão de uma lesão. Atualmente, ele atua pela Roma, da Itália.