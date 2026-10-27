Porto Velho lança campanha contra estiagem e queimadas

Por Secom

Publicada em 27/10/2026 às 16h33

A Prefeitura de Porto Velho realiza em outubro de 2026 para a população, uma campanha de publicidade institucional emergencial sobre a conscientização para enfrentar os efeitos da estiagem, da crise hídrica e das queimadas no município.

Campanha incentiva a população a apoiar comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas afetadas pela falta de abastecimento

A iniciativa reúne orientações sobre o consumo de água, a prevenção de incêndios e a mobilização de ajuda humanitária às famílias afetadas pela seca. A ação ocorre após o Decreto nº 22.515/2026, que declarou situação de emergência por estiagem, nível II, na capital.

Segundo o levantamento municipal, 7.442 famílias, aproximadamente 22.962 pessoas, de 85 localidades foram afetadas.

O conceito da campanha parte da relação entre a escassez de água, os incêndios e a preservação ambiental. A proposta é mostrar que atitudes como evitar desperdícios, não utilizar fogo para eliminar resíduos e proteger rios e nascentes podem reduzir os riscos durante o período de seca.

A campanha também busca incentivar a participação da população na assistência às comunidades que enfrentam dificuldades de abastecimento, especialmente nas áreas rurais, ribeirinhas e indígenas.

“Nossa prioridade é garantir assistência às famílias afetadas pela estiagem e orientar a população sobre os cuidados neste período. A Prefeitura está mobilizada para levar apoio às comunidades e reforçar a prevenção às queimadas e ao desperdício de água”, disse o prefeito Léo Moraes.

“A estiagem afeta várias famílias, principalmente nas comunidades rurais e ribeirinhas. Nosso trabalho é identificar as necessidades, orientar os moradores e organizar toda estrutura humanitária com entrega de água, alimentos e tudo mais. A colaboração da população é fundamental para ampliar o atendimento às famílias atingidas”, comentou TC PM Marcelo Victor Duarte Corrêa, Chefe de Gabinete Militar e Supervisor das Ações da Defesa Civil.

“A campanha busca levar informação clara à população sobre os riscos da estiagem, a prevenção das queimadas e o uso consciente da água. Também queremos mobilizar a sociedade para ajudar as famílias atingidas, com orientações sobre os canais oficiais de doação e atendimento”, falou Francisco Costa, Secretário de Comunicação Interino (Secom).