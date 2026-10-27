Presidente do TJRO participa de debate sobre inteligência artificial na Fenalaw 2026

Por TJ/RO

Publicada em 27/10/2026 às 17h05

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), desembargador Alexandre Miguel, participa da 23ª edição da Fenalaw, evento que reúne profissionais, especialistas e empresas para discutir inovação, tecnologia e os rumos do mercado jurídico. O evento acontece em São Paulo, do dia 27 a 29 de outubro, e a programação inclui debates sobre o uso da inteligência artificial (IA) no Direito, tema que vem ganhando espaço nas discussões sobre a modernização do sistema de Justiça.

A participação do magistrado ocorre no estande do Jusbrasil, que apresenta uma programação voltada à aplicação prática da inteligência artificial, à inovação e aos desafios do Direito. O desembargador Alexandre Miguel integra o painel “Perspectivas do Judiciário e da Advocacia sobre os potenciais da Inteligência Artificial”, ao lado de Ana Paula Bialer, sócia-fundadora da BFA e advogada, e de Márcio Melo Nogueira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB-RO).

O encontro propõe uma reflexão sobre as possibilidades oferecidas pela inteligência artificial a partir de diferentes perspectivas profissionais, aproximando as experiências do Judiciário e da advocacia em um cenário de transformação tecnológica.

A incorporação de novas tecnologias ao sistema de Justiça abre espaço para discussões sobre eficiência, inovação e aprimoramento dos serviços prestados à sociedade. Nesse contexto, o debate também envolve os desafios relacionados ao uso dessas ferramentas e à sua aplicação no exercício das atividades jurídicas.

Inovação no mercado jurídico

Em sua 23ª edição, a Fenalaw se consolida como uma plataforma de conteúdo, negócios e inovação para o mercado jurídico da América Latina. O evento reúne profissionais de departamentos jurídicos, escritórios de advocacia, empresas de tecnologia e especialistas interessados em acompanhar as mudanças que impactam o setor, combinando uma grande feira de exposições e um congresso com múltiplos palcos simultâneos.