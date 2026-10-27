Corre Jaru 45 anos: entrega de kits para os participantes acontecerá nesta sexta (30) e sábado (31), no ginásio Sebastião Mesquita

Por Assessoria

Publicada em 27/10/2026 às 17h01

A Prefeitura de Jaru comunica que os participantes da Corre Jaru 45 anos deverão ir até o Ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita durante a próxima sexta (30) e sábado (31) para realizarem a retirada dos kits para a corrida.

Na sexta-feira (30), a entrega acontecerá das 15h até as 21h, e no sábado (31), das 8h às 17h. No momento da retirada, é necessário apresentar documento pessoal com foto.

A Corre Jaru 45 anos abre a programação de comemoração pelos 45 anos de emancipação política do município e será realizada no dia 1º de novembro (domingo), a partir das 18h, com percursos de 5 km e 10 km, nas categorias masculino e feminino Elite ou por faixa etária: 16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50+.

A concentração para a corrida acontecerá na Praça Sebastião Dias de Almeida, localizada na Avenida Dom Pedro I.