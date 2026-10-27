Prefeitura de Porto Velho aprimora estratégias de identificação e tratamento da tuberculose 

Por Taiana Mendonça

Publicada em 27/10/2026 às 16h42

VIGILÂNCIA

27 de outubro de 202613:3A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou uma capacitação voltada aos profissionais do Consultório na Rua e do Centro POP, com o objetivo de aprimorar as estratégias de identificação e acompanhamento de pessoas com tuberculose.

O treinamento foi promovido pela Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE), por meio da coordenação do Programa Municipal de Controle da Tuberculose, em parceria com a Associação Beradeiro. A atividade teve como foco preparar as equipes que atuam diariamente no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente aquelas que vivem nas ruas da capital.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para identificar precocemente sintomas respiratórios, realizar a busca ativa de pessoas com suspeita da doença e fortalecer os vínculos de confiança entre profissionais e pacientes, a fim de incentivar a continuidade do tratamento.

Para o prefeito Léo Moraes, a integração entre os serviços de saúde e assistência social é fundamental para ampliar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Para que o atendimento chegue de verdade à ponta, contamos com a atuação integrada do Consultório na Rua, que leva a saúde diretamente onde a pessoa está, e com o suporte do Centro POP, que acolhe e garante direitos fundamentais na assistência social. É unindo forças que cuidamos da população”.

A atuação conjunta desses serviços permite aproximar o atendimento das pessoas que enfrentam dificuldades para acessar as unidades de saúde. Essa integração também contribui para a identificação de casos suspeitos e o acompanhamento dos pacientes durante o tratamento.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou a importância de utilizar dados para planejar as ações e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população.

“Trabalhar com dados nos dá a clareza necessária para melhorar a saúde pública de Porto Velho. Conhecer esses indicadores nos permite orientar a população e estruturar os serviços para que o atendimento chegue com qualidade e sem demoras a todos”.

O acompanhamento das informações sobre a doença auxilia as equipes na identificação das necessidades de atendimento e no planejamento das ações de prevenção e controle da tuberculose no município.

Segundo a gerente da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Ivonete Ferreira, um dos principais desafios no enfrentamento da tuberculose é a interrupção do tratamento antes de sua conclusão. Por isso, a capacitação também destacou a importância do acolhimento e da construção de vínculos de confiança para que os pacientes recebam o acompanhamento necessário durante todo o tratamento.

As estratégias discutidas durante a capacitação buscam fortalecer a atuação dos profissionais na identificação de casos suspeitos e no acompanhamento das pessoas atendidas pelo Consultório na Rua e pelo Centro POP, com atenção especial à continuidade do tratamento da tuberculose.