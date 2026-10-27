Rico Melquiades fala em deixar o Brasil após vitória de Lula

Por IG

Publicada em 27/10/2026 às 16h27

Rico Melquiades, 33 anos, virou assunto nas redes sociais após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 80 anos, à Presidência da República. O influenciador, que havia prometido deixar o Brasil caso o petista vencesse a disputa contra Flávio Bolsonaro (PL), 45 anos, apareceu organizando as malas e foi provocado por um amigo a cumprir a promessa.

Em um vídeo que circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (26), Rico aparece retirando roupas do closet enquanto organiza seus pertences. Durante a gravação, o amigo relembra a declaração feita antes da votação e cobra a mudança.

Promessa é dívida, meu querido! Cumpra! O Brasil inteiro tá ansioso por esse momento.Amigo de Rico Melquiades.

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As imagens repercutiram após internautas resgatarem a promessa feita pelo influenciador antes do resultado eleitoral. Apesar de aparecer arrumando as malas, Rico não confirmou que tenha embarcado ou concluído uma mudança para o exterior.

Rico havia prometido deixar o Brasil caso Lula fosse reeleito

Antes do segundo turno, Rico publicou imagens de malas organizadas nos Stories do Instagram e condicionou a saída do país ao resultado da eleição. “Malas prontas dependendo do resultado de hoje. Adeus, Brasil”, escreveu.

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Em outro vídeo, o vencedor de A Fazenda reforçou a possibilidade de viajar logo após a definição das urnas.“Galera, eu tô aqui organizando a minha mala. Dependendo do resultado de hoje, amanhã eu já estou saindo do Brasil. Promessa é dívida”, declarou.

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Após a confirmação da vitória de Lula, usuários do X (antigo Twitter), passaram a cobrar o influenciador. Entre as mensagens, internautas questionaram o horário do suposto voo e ironizaram a possibilidade de ele cumprir o que havia dito.

Rico Melquiades e Flávio Bolsonaro

Antes da apuração final, Rico também publicou um vídeo em que demonstrou preocupação com o resultado e pediu a vitória de Flávio Bolsonaro.

“Senhor, eu sei que eu zombei… Eu provoquei, fiz até piada, até disse que ia sair do Brasil. Faça o Flávio Bolsonaro ganhar hoje. Porque eu não tenho estrutura emocional para aguentar a vingança.Rico Melquiades, influenciador.