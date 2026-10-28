Coleta seletiva está temporariamente suspensa em Espigão do Oeste

A interrupção ocorre até a regularização do contrato com a cooperativa responsável pelo serviço. A previsão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAME) é que a situação seja resolvida até a próxima semana. A retomada será informada aqui, nos canais oficiais da Prefeitura.
Enquanto isso, quem quiser destinar os recicláveis pode levá-los diretamente ao galpão da cooperativa, que continua recebendo os materiais.
Avenida Sete de Setembro, saída para Pimenta Bueno, onde funcionava a antiga Rações Serra Negra.
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