Coleta seletiva está temporariamente suspensa em Espigão do Oeste

Por ASSESSORIA

Publicada em 28/10/2026 às 08h42

A interrupção ocorre até a regularização do contrato com a cooperativa responsável pelo serviço. A previsão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAME) é que a situação seja resolvida até a próxima semana. A retomada será informada aqui, nos canais oficiais da Prefeitura.

Enquanto isso, quem quiser destinar os recicláveis pode levá-los diretamente ao galpão da cooperativa, que continua recebendo os materiais.

Avenida Sete de Setembro, saída para Pimenta Bueno, onde funcionava a antiga Rações Serra Negra.