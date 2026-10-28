Planejar, plantar e cuidar: Prefeitura lança cartilha de arborização urbana

Compreende-se por arborização urbana toda cobertura vegetal presente nas cidades, formada pelas áreas livres de uso público (praças ou parques), pelas áreas livres particulares (quintais, jardins internos e pátios) e pelas áreas que acompanham o sistema viário (calçadas, canteiros ou rotatórias).
A arborização urbana melhora a qualidade de vida dos cidadãos, pois contribui para estabelecer um ambiente agradável do ponto de vista ecológico e paisagístico. As árvores, por meio de suas funções ecológicas e paisagísticas, desempenham relevante papel na melhoria da qualidade de vida das populações urbanas, tais como:
🌱Reduzem as temperaturas, diminuindo a sensação térmica de pedestres e motoristas;
🌱Reduzem a poluição atmosférica, melhorando a qualidade do ar;
🌱Servem como abrigo natural a pequenos e médios animais, necessários ao equilíbrio ambiental;
🌱Favorecem a infiltração das águas pluviais, diminuindo erosões e enchentes;
🌱Minimizam a aridez da paisagem urbana;
🌱Embelezam as ruas, avenidas e praças;
🌱Colaboram na valorização dos imóveis.
Para que a arborização urbana possa desempenhar todo seu papel benéfico à cidade, a responsabilidade deve ser compartilhada entre a população, as empresas e o poder público.
PLANO DIRETOR MUNICIPAL
O Plano Diretor contribui com as atribuições municipais quanto à integração de meio ambiente e infraestrutura urbana, e cita como ação no Art. 154, item XIII: promover a execução de calçadas com acessibilidade e arborização adequada nas vias públicas, seguindo moldes exigidos pelas normas de acessibilidade vigentes.
Assim, com intuito de evitar um plantio desordenado em vias públicas — que pode gerar problemas a moradores e empresas, como o confronto com equipamentos urbanos (rede elétrica, de esgoto, de água, dentre outros) —, a Prefeitura Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, publica sua primeira versão da Cartilha de Arborização Urbana.
Por que devemos arborizar a nossa cidade?
A arborização das cidades, além da estratégia de amenização de aspectos ambientais adversos, é importante sob os aspectos ecológico, histórico, cultural, social, estético e paisagístico, contribuindo para:
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