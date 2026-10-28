Planejar, plantar e cuidar: Prefeitura lança cartilha de arborização urbana

Por Assessoria

Publicada em 28/10/2026 às 08h33

Compreende-se por arborização urbana toda cobertura vegetal presente nas cidades, formada pelas áreas livres de uso público (praças ou parques), pelas áreas livres particulares (quintais, jardins internos e pátios) e pelas áreas que acompanham o sistema viário (calçadas, canteiros ou rotatórias).

A arborização urbana melhora a qualidade de vida dos cidadãos, pois contribui para estabelecer um ambiente agradável do ponto de vista ecológico e paisagístico. As árvores, por meio de suas funções ecológicas e paisagísticas, desempenham relevante papel na melhoria da qualidade de vida das populações urbanas, tais como:

🌱Reduzem as temperaturas, diminuindo a sensação térmica de pedestres e motoristas;

🌱Reduzem a poluição atmosférica, melhorando a qualidade do ar;

🌱Servem como abrigo natural a pequenos e médios animais, necessários ao equilíbrio ambiental;

🌱Favorecem a infiltração das águas pluviais, diminuindo erosões e enchentes;

🌱Minimizam a aridez da paisagem urbana;

🌱Embelezam as ruas, avenidas e praças;

🌱Colaboram na valorização dos imóveis.

Para que a arborização urbana possa desempenhar todo seu papel benéfico à cidade, a responsabilidade deve ser compartilhada entre a população, as empresas e o poder público.

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

O Plano Diretor contribui com as atribuições municipais quanto à integração de meio ambiente e infraestrutura urbana, e cita como ação no Art. 154, item XIII: promover a execução de calçadas com acessibilidade e arborização adequada nas vias públicas, seguindo moldes exigidos pelas normas de acessibilidade vigentes.

Assim, com intuito de evitar um plantio desordenado em vias públicas — que pode gerar problemas a moradores e empresas, como o confronto com equipamentos urbanos (rede elétrica, de esgoto, de água, dentre outros) —, a Prefeitura Municipal de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, publica sua primeira versão da Cartilha de Arborização Urbana.

Por que devemos arborizar a nossa cidade?

A arborização das cidades, além da estratégia de amenização de aspectos ambientais adversos, é importante sob os aspectos ecológico, histórico, cultural, social, estético e paisagístico, contribuindo para: