Residência multiprofissional em saúde da família amplia o cuidado à população

Por Assessoria

Publicada em 28/10/2026 às 08h29

A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a Residência Multiprofissional em Saúde da Família registrou 51.560 atendimentos individuais em 31 meses de atuação.

O programa tem contribuído para fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS) e ampliar o acesso da população a cuidados oferecidos por profissionais de diferentes áreas.

O volume de atendimentos corresponde a aproximadamente 81,9% da população estimada do município, de 62.959 habitantes. Essa comparação considera o número de atendimentos realizados, e não o de pessoas atendidas, já que uma mesma pessoa pode ter recebido atendimento mais de uma vez.

Além dos números, os resultados representam acolhimento, acompanhamento, prevenção de doenças, promoção da saúde e cuidado integral, considerando as necessidades da população e a realidade de cada território.

A Residência Multiprofissional também contribui para a formação de profissionais qualificados, integrando ensino, serviço e comunidade. Dessa forma, fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS) e a oferta de um atendimento humanizado e acessível.