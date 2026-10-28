Jovem é assassinado com seis tiros na região central de Porto Velho

Por NewsRondônia

Publicada em 28/10/2026 às 08h40

Um jovem de 19 anos, identificado como Clark , foi morto a tiros no final da noite desta terça-feira, dia 27 de outubro de 2026. O crime ocorreu na Rua General Osório, localizada no bairro Centro, na capital de Rondônia.

Conforme as informações registradas no local, moradores e pessoas que estavam na residência onde o jovem se hospedava ouviram os estampidos dos disparos de arma de fogo e se abrigaram na casa. Ao saírem para verificar a situação, encontraram o rapaz caído na via pública, sem reação, e acionaram o socorro médico e a Polícia Militar.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deslocou-se para prestar o atendimento inicial, porém o médico socorrista constatou o óbito ainda no local. A Perícia Técnico-Científica realizou a análise da cena do crime e identificou 6 perfurações provocadas por projéteis no corpo da vítima.

Próximo ao corpo, os peritos recolheram um aparelho celular que passará por análise técnica para auxiliar nos trabalhos investigativos. Agentes da Delegacia de Homicídios e o Instituto Médico Legal (IML) compareceram ao endereço para a remoção do corpo e coleta de evidências. A Polícia Civil abriu inquérito policial para apurar a motivação do assassinato e identificar os suspeitos.