PF inutiliza 72 embarcações e maquinários do garimpo ilegal no Rio Madeira

Por PF/RO

Publicada em 28/10/2026 às 08h30

Porto Velho/RO. A Polícia Federal, com apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), deflagrou, nesta terça-feira (27/10), a Operação Nêmesis, com o objetivo de combater a extração ilegal de ouro no leito do Rio Madeira, em Rondônia.

Durante a ação, realizada entre os Distritos de Calama e São Carlos, foram inutilizadas 72 embarcações e maquinários empregados no garimpo ilegal, entre dragas, rebocadores, voadeiras, motores e bombas. Também foram inutilizados 16 mil litros de óleo diesel destinados a abastecer as estruturas.

Foram apreendidos, ainda, três frascos de mercúrio e oito aparelhos celulares. O material será analisado e poderá auxiliar na identificação dos proprietários das dragas e dos financiadores da atividade criminosa.

Os 72 bens inutilizados compreendem 17 dragas, 2 rebocadores, 3 voadeiras, 21 motores, 25 bombas de draga e 4 bombas de água, todos empregados na extração e no beneficiamento do ouro retirado ilegalmente do leito do rio.

Os responsáveis poderão responder pelos crimes de usurpação de bem da União, extração de recursos minerais sem autorização e uso de substância tóxica. As investigações prosseguem para identificar os proprietários das embarcações e os financiadores do garimpo ilegal.