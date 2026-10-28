Árbitros de Rondônia e Acre iniciam curso inédito na região de homologação do VAR

Por FFER

Publicada em 28/10/2026 às 11h23

Nesta terça feira a Federação de Futebol do Estado de Rondônia recebeu 32 árbitros dos Estados de Rondônia e Acre para o curso inédito na região de homologação do VAR, o curso é fruto da parceria entre FFER e CBF, "a gente segue trabalhando sempre em busca do melhor para o futebol rondoniense, são 16 árbitros aqui de Rondônia e 16 do Estado do Acre, serão dois dias de capacitação aqui no auditório da FFER e a parte teórica no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, não é simplesmente um curso, estamos oportunizando capacitação e novas possibilidades para os árbitros de atuar em qualquer parte do país", frisou Bruno Costa.

O Curso de Homologação do VAR é de fato uma oportunidade histórica para a arbitragem do Norte do Brasil, a homologação oficial certifica os árbitros sob as rígidas diretrizes da Confederação Brasileira de Futebol e do protocolo FIFA sem a necessidade de deslocamento para os grandes centros urbanos do Sul e Sudeste. Com a formação da nova turma, o quadro da FFER, que atualmente conta com 8 oficiais homologados, saltará para 24 profissionais aptos a operar o sistema de arbitragem de vídeo, representando um salto de qualidade na condução dos jogos locais e regionais.