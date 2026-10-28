Mapa detalha votação para presidente em cada município de Rondônia nos dois turnos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/10/2026 às 10h38

Flávio Bolsonaro (PL) venceu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos 52 municípios de Rondônia tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O resultado confirma a vantagem do candidato do PL no estado, apesar da vitória nacional de Lula, reeleito presidente da República.

No segundo turno, Flávio recebeu 674.382 votos em Rondônia, correspondentes a 69,61% dos votos válidos. Lula obteve 294.446 votos, ou 30,39%. A diferença entre os dois candidatos chegou a 379.936 votos.

O desempenho de Flávio já havia sido expressivo no primeiro turno. Ele somou 652.988 votos, o equivalente a 67,45% dos votos válidos no estado. Lula apareceu na segunda colocação, com 250.667 votos e 25,89%.

A diferença entre os dois candidatos no primeiro turno foi de 402.321 votos. Na etapa seguinte, Lula ampliou sua votação em 43.779 votos, enquanto Flávio conquistou mais 21.394 votos. Mesmo com a redução da distância, o candidato do PL manteve a liderança em todas as cidades rondonienses.

No primeiro turno, o terceiro melhor desempenho em Rondônia foi registrado por Escritor Augusto Cury (Avante), com 25.280 votos, ou 2,61%. Renan Santos (Missão) recebeu 19.187 votos, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) somou 16.929.

Mapa permite consultar resultado por município

O mapa interativo disponibilizado nesta página mostra como cada um dos 52 municípios de Rondônia votou para presidente nos dois turnos.

A ferramenta permite alternar entre as duas etapas da eleição, pesquisar uma cidade pelo nome e consultar a quantidade de votos e o percentual de cada candidato. A intensidade das cores indica onde a votação do vencedor foi maior ou menor.

Também é possível conferir os municípios em que Flávio Bolsonaro e Lula alcançaram seus maiores percentuais. No segundo turno, o mapa mantém a identificação de Flávio como vencedor em Rondônia e apresenta Lula como presidente eleito no resultado nacional.

Os números foram extraídos dos arquivos oficiais de votação nominal por município e zona publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A divisão geográfica utiliza a Malha Municipal 2025 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.