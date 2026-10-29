Deputado Edevaldo Neves parabeniza novos instrutores de armamento e tiro da Polícia Penal de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 29/10/2026 às 14h15

O deputado estadual Edevaldo Neves (PRD) parabenizou os policiais penais que concluíram o Curso de Instrutor de Armamento e Tiro — CIAT/2026, realizado pela Escola Estadual de Serviços Penais (ESEP), em Rondônia. O parlamentar reconheceu a dedicação dos servidores e destacou a importância da qualificação para o exercício das funções na segurança pública.

Em publicação nas redes sociais, Edevaldo ressaltou que a formação dos novos instrutores contribui para o aperfeiçoamento técnico da Polícia Penal e para o fortalecimento do sistema penitenciário. Para o deputado, a capacitação também representa uma forma de valorização dos profissionais da categoria.

“A qualificação contínua é essencial para o aprimoramento técnico dos profissionais e o fortalecimento do sistema penitenciário”, afirmou.

Ao cumprimentar os participantes pela conclusão do curso, o parlamentar destacou a relação entre o preparo dos servidores e a qualidade do serviço prestado à população. “Essa formação representa um importante avanço na valorização da categoria e na promoção de uma segurança pública cada vez mais eficiente”, declarou Edevaldo.