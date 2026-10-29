Cacoal terá ação de prevenção ao AVC nesta quinta-feira, 29 de outubro

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 29/10/2026 às 14h14

Cacoal recebe nesta quinta-feira (29) uma ação de conscientização sobre a prevenção ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). A programação está marcada para as 19h, no Espaço Alternativo, em frente à Vemaq, e inclui o evento “Corre, Corre Quinta”.

A iniciativa destaca a importância de reconhecer os sinais do AVC e procurar ajuda com rapidez. O material de divulgação orienta a observar alterações no sorriso, dificuldade para levantar os dois braços e problemas para repetir uma frase. Diante de qualquer um desses sinais, a recomendação do cartaz é ligar imediatamente para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192.

A programação também anuncia carro de som, DJ e animação. A atividade ocorre na data indicada no cartaz como Dia Mundial e Nacional de Prevenção ao AVC.