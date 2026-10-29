Obra em frente o terminal rodoviario gera preocupação a segurança de motoristas e pedestres

Por GUAJARÁ NOTÍCIAS

Publicada em 29/10/2026 às 14h25

Na manhã desta quarta-feira, 28 de outubro de 2026, a equipe de reportagem do Guajará Notícias esteve nas proximidades do Terminal Rodoviário de Guajará-Mirim (RO), após receber solicitações de moradores e usuários da via para verificar as condições de segurança de uma obra em andamento na área.

Durante a visita, foi constatada a execução de serviços de preparação do terreno, incluindo raspagem, retirada de parte do material existente e regularização do solo. Pela presença de blocos de concreto no local, a intervenção aparenta estar destinada à implantação de pavimentação com peças pré-moldadas, popularmente conhecidas como lajotas ou bloquetes.

Entretanto, o que vem despertando preocupação não é a realização da melhoria na infraestrutura, mas as condições de isolamento e sinalização da área durante a execução dos trabalhos.

Conforme observado pela reportagem, foram instaladas estruturas metálicas semelhantes a cavaletes, confeccionadas com tubos de ferro ou material galvanizado, utilizadas para delimitar o espaço da obra. Parte dessas estruturas avança sobre uma pequena faixa da pista da BR-425, no perímetro urbano, situação que exige atenção especial quanto à segurança viária.

SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

A principal reclamação apresentada por usuários da rodovia está relacionada à aparente insuficiência de dispositivos de advertência e sinalização preventiva, especialmente diante da proximidade entre a área em obras e o fluxo de veículos.

A situação merece atenção principalmente nos horários de maior movimentação e durante o período noturno, quando a redução da visibilidade pode dificultar a identificação antecipada dos obstáculos existentes na pista.

Do ponto de vista técnico, intervenções realizadas em vias abertas à circulação devem observar as disposições do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente o artigo 95, que estabelece a necessidade de autorização prévia da autoridade de trânsito competente para obras que possam perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres.

O mesmo dispositivo determina que a obrigação de sinalizar adequadamente o local é do responsável pela execução ou manutenção da obra, conforme as exigências da legislação de trânsito.

Além disso, a sinalização temporária deve observar as normas técnicas aplicáveis, incluindo as orientações do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, especialmente quanto à utilização de dispositivos de advertência, canalização, isolamento e orientação dos condutores.

Dependendo das características da intervenção, podem ser necessários cones, barreiras, placas de advertência, elementos retrorrefletivos e dispositivos luminosos, de modo a garantir a percepção dos obstáculos a uma distância segura.

MORADORES PEDEM PROVIDÊNCIAS PREVENTIVAS

Pessoas que utilizam diariamente o trecho defendem que os responsáveis pela intervenção adotem medidas adicionais de segurança, evitando que uma obra destinada a melhorar a infraestrutura urbana acabe contribuindo para a ocorrência de sinistros de trânsito.

A preocupação também envolve pedestres e passageiros que circulam nas imediações do Terminal Rodoviário, uma área que naturalmente concentra movimentação de pessoas e veículos.

É importante destacar que a execução de obras públicas ou particulares em áreas de circulação exige planejamento operacional, isolamento adequado e sinalização compatível com as condições da via, especialmente quando existe ocupação parcial da pista de rolamento.

Por se tratar de um trecho urbano da BR-425, também é importante esclarecer qual órgão possui competência sobre a intervenção e a fiscalização da sinalização, considerando as atribuições dos órgãos rodoviários e de trânsito responsáveis pela área.

ESPAÇO ABERTO PARA ESCLARECIMENTOS

O Guajará Notícias reconhece a importância dos investimentos destinados à melhoria da infraestrutura do município. Entretanto, ressalta que a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres deve ser considerada prioridade durante todas as etapas de execução dos serviços.

A população solicita, além do reforço imediato da sinalização preventiva, informações sobre o cronograma de execução, o prazo previsto para conclusão dos trabalhos e a identificação do órgão ou empresa responsável pela intervenção.

O espaço do Guajará Notícias permanece aberto aos responsáveis pela obra e aos órgãos competentes para que apresentem esclarecimentos técnicos, informações sobre as medidas de segurança adotadas e a previsão de conclusão dos serviços.

A finalidade da reportagem é contribuir para a prevenção de acidentes, a segurança da população e o acompanhamento responsável das intervenções realizadas nos espaços públicos de Guajará-Mirim.

Fonte: Guajará Notícias