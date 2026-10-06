Resgate: karatê transforma a vida de jovens em Ariquemes

Por GE-ESPORTE

Publicada em 06/10/2026 às 10h45

karatê transforma a vida de jovens em Ariquemes

Esporte resgata crianças e muda rotinas nas escolas, envio de delegação ao Campeonato Pan-Americano, no Pará precisa de apoio

06 de outubro de 2026 11:24Cidade: AriquemesRinaldo Moreira

Foto: Rinaldo Moreira

O karatê vai muito além do tatame e do peso das medalhas acumuladas no peito. Para quem vive a rotina do dojô, a arte marcial é ferramenta de transformação, disciplina escolar e resgate social. É o caso de Pedro Henrique, de 12 anos, que encontrou no esporte uma nova perspectiva de vida, mas agora acompanha de perto outra batalha fora das quadras: a corrida contra o tempo e a falta de recursos para levar a equipe ao Campeonato Pan-Americano, em Parauapebas (PA).

Da rua para o dojô

Há dois anos vestindo o kimono, Pedro Henrique guarda o orgulho das conquistas que já acumulou, mas garante que a maior vitória foi a mudança em seu estilo de vida.

"Eu já estou no karatê faz dois anos. Tenho muitas medalhas, pesa até o pescoço um tanto de medalha assim e ainda tenho chance de ganhar mais um ouro. O karatê significa para mim a minha segunda casa. Minha vida mudou muita coisa: antes eu vivia na rua, agora nem saio mais, fico só no dojô e é isso", revela o jovem atleta.

A transformação no comportamento do garoto também é celebrada dentro de casa pela mãe, Bruna Rodrigues, que acompanha de perto a evolução do filho.

"Ele é outra pessoa. Era uma pessoa que gostava muito de bagunça, de rua... Agora não. É só esporte, escola, casa, família e o celular, que é coisa de jovem", comenta a mãe.

Disciplina que transforma na escola

O impacto do esporte cruza os limites do dojô e reflete diretamente na sala de aula. Glaucilene de Paula, diretora da Escola Magdalena Tagliaferro, destaca como a disciplina do karatê resgata o foco e o interesse dos alunos pelos estudos.

"Tem tantas transformações. Tinha um aluno que não queria nem estudar mais e, pelo karatê, ele voltou a estudar, foi campeão e está com a gente. O esporte transforma! A disciplina que o karatê exige nos ajuda muito na parte da aprendizagem", afirma Glaucilene.

Drama por recursos e o sonho do Pan

Apesar de formar campeões e acumular histórico de títulos, a equipe da Okinawa/UKIRO enfrenta um adversário indigesto fora dos tatames: a falta de patrocínio. Com a proximidade do Campeonato Pan-Americano em Parauapebas, no Pará, a delegação precisou reduzir drasticamente a quantidade de competidores por falta de verba.

Rose Monteiro, diretora médica da UKIRO e organizadora, desabafa sobre o sacrifício das famílias para garantir a viagem dos poucos que conseguiram confirmar presença.

"Para a próxima semana, tem um grupo indo para o Pan-Americano em Parauapebas. O apoio que estão tendo é mínimo, está sendo através do sacrifício das famílias e de alguns colaboradores. Estão indo quatro pessoas, mas a nossa vontade era levar muito mais. É um Pan-Americano dentro do nosso próprio país e só vou conseguir levar quatro atletas", lamenta Rose.

Para manter a iniciativa ativa e permitir que mais crianças viajem para representar a região, parceiros do projeto cobram uma rede de apoio mais forte.

"A gente pede mais ajuda e mais apoio. Não só do comércio, mas dos nossos representantes. É uma ajuda e um apoio que ainda falta", cobra Mari Cuevas, gestora de marketing do Grupo Gilberto Miranda, apoiador da iniciativa.

Foto: Rinaldo Moreira