Operação Protetor das Fronteiras apreende 10 kg de Skunk

Por NewsRondônia

Publicada em 09/10/2026 às 09h00

O Departamento de Narcóticos deflagrou uma nova fase de diligências no âmbito da Operação Protetor das Fronteiras, resultando na apreensão de dez quilos de skunk em um imóvel situado na zona sul da capital do estado de Rondônia. A ação policial teve como foco o combate rigoroso às atividades de organizações criminosas que atuam na região de fronteira e nos centros urbanos do estado.

Durante a operação, os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em vários endereços localizados na zona sul porto-velhense. Em uma das residências fiscalizadas pelas equipes especializadas, os policiais localizaram a droga armazenada, totalizando os dez quilos do entorpecente de alto teor de pureza, que possui valor elevado no mercado ilícito de drogas.

Conforme as informações apuradas durante as investigações conduzidas pelo órgão especializado, a carga de entorpecentes apreendida está diretamente vinculada à facção criminosa denominada Comando Vermelho. A ofensiva policial busca justamente desarticular as bases logísticas e financeiras desse grupo criminoso, que tem tentado expandir suas operações e o fluxo de substâncias ilícitas na faixa de fronteira rondoniense.

O Departamento de Narcóticos informou que as diligências continuam em andamento nos próximos dias com o objetivo principal de localizar e prender os responsáveis pela guarda e pela distribuição dos entorpecentes apreendidos. A operação reforça o cerco policial contra o tráfico organizado e a atuação integrada das forças de segurança no combate à criminalidade em Rondônia.