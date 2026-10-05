Mulher é presa com quase 300kg de skunk e arma na zona sul

Por pvhnoticias.com

Publicada em 05/10/2026 às 14h20

Uma ação conjunta do Departamento de Narcóticos (DENARC) e do Serviço de Investigação e Capturas (Sevic) de Nova Mamoré resultou na apreensão de uma grande quantidade de skunk, uma pistola calibre 9 mm, carregadores municiados, coletes balísticos e quatro veículos que, segundo as investigações, estariam sendo utilizados em transações relacionadas ao tráfico de drogas.

As diligências começaram ainda no domingo (4), após as equipes identificarem e acompanharem veículos que teriam ligação com a movimentação de entorpecentes. O monitoramento seguiu pela BR-364 até um imóvel localizado na zona sul da capital.

Durante a madrugada desta segunda-feira (5), os policiais realizaram uma incursão no endereço. O investigado OSMAR de 26 anos, conseguiu fugir conduzindo uma caminhonete S10.

As equipes iniciaram o acompanhamento, mas o veículo foi posteriormente localizado abandonado na Rua Papagaios, no bairro Jardim Eldorado. O suspeito não foi encontrado e continua sendo procurado.

No imóvel, os policiais localizaram a companheira do investigado, KATIANE de 25 anos, que foi detida.

Durante as buscas, foram encontrados diversos sacos de ráfia contendo centenas de tabletes de skunk, além de uma pistola calibre 9 mm, vários carregadores municiados e coletes balísticos.

Também foram apreendidos um Volkswagen Gol, um Toyota Corolla, uma motocicleta Honda Biz e a caminhonete S10 utilizada na fuga.

Todo o material foi encaminhado ao DENARC, onde permanece à disposição da autoridade policial. As equipes continuam as diligências para localizar OSMAR, que permanece foragido.