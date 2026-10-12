Homem é encontrado ferido após suspeita de furto em área militar

Por NewsRondônia

Publicada em 12/10/2026 às 09h45

Homem de 43 anos foi encontrado ferido após ocorrência no Centro de Ensino da Polícia Militar de Rondônia, no bairro Industrial, em Porto Velho, neste domingo (11).

Suspeito teria pulado o muro da unidade, mexido em veículo oficial com vidro da porta dianteira direita quebrado, e foi encontrado próximo a objeto semelhante a um alicate de cutículas.

Homem foi localizado nas instalações da Aeronáutica, levado pelo SAMU ao Hospital João Paulo II sob custódia, e a origem das lesões e possível tentativa de furto ainda será apurada.

Um homem de 43 anos foi encontrado ferido na tarde deste domingo (11), após uma ocorrência registrada no Centro de Ensino da Polícia Militar de Rondônia, no bairro Industrial, em Porto Velho.

Segundo informações policiais, o suspeito teria pulado o muro da unidade e mexido em um veículo oficial. O automóvel foi encontrado com o vidro da porta dianteira direita quebrado.

Nas proximidades, os policiais localizaram um objeto semelhante a um alicate de cutículas. A suspeita inicial é de que o homem tentava retirar fios ou componentes elétricos do veículo, mas não houve confirmação de furto consumado.

Suspeito foi encontrado ferido

Após buscas, o homem foi localizado nas instalações da Aeronáutica, na região da Vila 14 Bis. Ele apresentava ferimentos na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o suspeito ao Hospital João Paulo II, onde ele permaneceu sob custódia.

A origem das lesões ainda não foi esclarecida. As circunstâncias dos danos provocados ao veículo oficial e a possível tentativa de furto também deverão ser apuradas pelas autoridades.