Deputado Alan Queiroz homenageia Ariquemes e Pimenta Bueno pelos aniversários dos municípios

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/10/2026 às 10h20

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) prestou homenagens aos municípios de Ariquemes e Pimenta Bueno por ocasião de seus aniversários. Em mensagens publicadas nas redes sociais, o parlamentar ressaltou a participação dos moradores na construção da história das duas cidades e no desenvolvimento de Rondônia.

Ao se dirigir à população de Pimenta Bueno, Alan Queiroz destacou a dedicação dos habitantes e reconheceu a contribuição do município para o crescimento estadual. A manifestação foi acompanhada de votos de progresso, ampliação das oportunidades e novas conquistas para os pimentenses.

O deputado também enviou uma mensagem de reconhecimento à população de Ariquemes. Na publicação, mencionou o trabalho dos moradores como elemento importante para o desenvolvimento da cidade e ressaltou a trajetória e as realizações do município.

As duas homenagens foram acompanhadas de cumprimentos aos moradores. Para Ariquemes, o parlamentar desejou progresso e novas conquistas. Em relação a Pimenta Bueno, manifestou a expectativa de novos períodos de crescimento e oportunidades para a população.

Nas mensagens, Alan Queiroz associou a trajetória dos municípios ao esforço de seus habitantes e destacou a importância das duas cidades para Rondônia.