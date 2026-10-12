Anitta mostra férias no Egito e denuncia lixo às margens dos Lagos de Sal de Siwa

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/10/2026 às 10h41

Anitta usou os registros de suas férias no Egito para chamar atenção à presença de lixo nos Lagos de Sal de Siwa. Neste domingo (11), a cantora publicou imagens de garrafas plásticas deixadas nas margens do local, junto a fotos em que aparece aproveitando um banho nas águas do oásis.

“Ser humano vs Natureza”, escreveu nos Stories do Instagram ao mostrar os resíduos.

Nos demais registros, a artista, de 33 anos, aparece de biquíni branco durante o passeio. A passagem pelo Egito sucede uma temporada na Europa, com compromissos profissionais e momentos de descanso em família.

Em setembro, Anitta participou da Semana de Moda de Paris, onde desfilou ao lado de Bella Campos, Taís Araujo e Liniker. Depois, viajou à Itália acompanhada da mãe, Miriam Macedo.

Também naquele mês, a cantora anunciou que os ingressos para uma apresentação dos Ensaios da Anitta, marcada para janeiro no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, haviam se esgotado em dez horas.

Ao comentar as vendas nas redes sociais, Anitta relatou que a fila virtual chegou a reunir 80 mil pessoas. O número citado se referia à procura por ingressos.

“Estou muito emocionada e muito grata”, afirmou na ocasião.