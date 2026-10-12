Frota expõe decepção com Maurício Mattar após deboche: “Bolsonarismo faz isso”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/10/2026 às 10h23

Um comentário de Maurício Mattar sobre o apoio de Alexandre Frota (PDT) à reeleição de Lula (PT) levou o vereador de Cotia (SP) a cobrar publicamente o antigo amigo nesta segunda-feira (12). O ator escreveu “rindo até 2090” em um vídeo no qual Frota dizia que buscaria conquistar votos para o petista.

A resposta veio pelo Instagram. Frota publicou uma captura do comentário e questionou a atitude de Mattar, recorrendo à história pessoal dos dois para explicar sua decepção.

O vereador afirmou ter recebido o ator em casa quando ele estava sem lugar para morar e prestado auxílio em diferentes momentos. Também disse que esteve ao lado de Mattar após um infarto.

“Quando infartou, eu fui o primeiro a chegar ao hospital, é, eu estava lá do lado dele para tudo”, escreveu.

Na publicação, Frota associou o deboche à polarização política. O ex-deputado, hoje filiado ao PDT, criticou o bolsonarismo e disse que a divergência havia se transformado em motivo de ridicularização pública.

“A merda do bolsonarismo faz isso, um irmão rir e gargalhar da opção do outro irmão publicamente”, afirmou.

O relato incluiu lembranças da trajetória profissional compartilhada. Segundo Frota, os dois passaram juntos em um teste da Globo, trabalharam em Roque Santeiro e chegaram a dividir comida.

Apesar da cobrança, o vereador não anunciou um rompimento. Disse que o vínculo com Mattar permanece importante e que as diferenças políticas não apagam essa relação.

“Você tem uma importância ímpar na minha vida e isso nem o Bolsonaro vai conseguir apagar, Maurício Mattar. Te amo, seja feliz”, declarou.

Frota também respondeu à provocação sobre rir até 2090 mencionando os 62 anos do ator. Ao final, afirmou que está acompanhando seu trabalho na televisão e que comemorou seu retorno às novelas.