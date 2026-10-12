Arábia Saudita enfrenta ataques dos houthis e mantém aeroporto de Riad fechado

Por CNN BRASIL

Publicada em 12/10/2026 às 10h13

A Arábia Saudita informou nesta segunda-feira (12) que enfrenta uma nova onda de ataques com mísseis e drones e que o aeroporto internacional de Riad continuará fechado por enquanto. A escalada ocorre dias depois de um ataque com míssil contra um terminal de embarque do aeroporto, no sábado (10), reivindicado pelos houthis, grupo rebelde do Iêmen alinhado ao Irã.

A coalizão liderada pelos sauditas que apoia as forças governamentais iemenitas informou que novos drones e mísseis estavam se aproximando do território saudita. Até o momento, não havia informações sobre possíveis interceptações.

Desde a semana passada, os houthis atacam aeroportos e instalações petrolíferas da Arábia Saudita, em uma escalada que se soma ao conflito regional mais amplo entre Estados Unidos e Irã. Os ataques provocaram restrições em partes do espaço aéreo saudita e suspenderam as operações no aeroporto de Riad, deixando o céu da capital praticamente vazio.

A Arábia Saudita voltou a se envolver na guerra civil do Iêmen para tentar afastar os houthis do estratégico estreito de Bab el-Mandeb, rota importante para o transporte de petróleo, e impedir novos avanços do grupo, que ampliou sua presença na região em setembro.

Fontes militares iemenitas disseram que as forças apoiadas por Riad conseguiram avanços em áreas próximas ao estreito, mas continuam em desvantagem em outras frentes. Segundo essas fontes, a pressão militar contra os houthis pode levar tempo para produzir resultados.

Apesar da intensificação dos ataques aéreos sauditas, incluindo ofensivas na província iemenita de Al-Jawf nesta segunda-feira, segundo a televisão do Iêmen, os houthis não demonstram sinais de interromper os ataques contra a infraestrutura saudita.

O grupo ameaçou repetidamente atingir aeroportos, o espaço aéreo e instalações petrolíferas do reino, fundamentais para a economia saudita e seus planos de desenvolvimento.