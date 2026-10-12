Virginia e Vini Jr. encerram namoro após reconciliação e troca de alianças

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/10/2026 às 10h32

O namoro de Virginia Fonseca e Vinicius Júnior chegou ao fim, confirmou a assessoria da influenciadora neste domingo (11). O anúncio ocorre após a reconciliação em julho e a exposição de alianças de compromisso nas redes sociais em setembro.

A equipe de Virginia afirmou que a separação foi consensual, sem apresentar os motivos da decisão.

“Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal”, informou.

A confirmação sucedeu rumores de crise que circularam no sábado (10). Perfis de celebridades publicaram relatos de uma suposta discussão durante a passagem de Virginia por Madri, onde o atacante do Real Madrid vive. A versão não foi confirmada pelos envolvidos.

Outro episódio que alimentou as especulações foi a viagem da empresária a Miami com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia e pai das crianças, está na cidade americana.

Segundo a equipe da influenciadora, a viagem já estava programada para que os filhos encontrassem o pai.

Virginia e Vini Jr. haviam anunciado o namoro em outubro de 2025. Em maio deste ano, a influenciadora comunicou a primeira separação. Dois meses depois, eles confirmaram a retomada do relacionamento.

Durante a reconciliação, o casal voltou a compartilhar encontros e viagens. Virginia dividia parte da rotina entre Goiânia, onde mora com os filhos, e a capital espanhola.

Em setembro, os dois apareceram usando alianças de compromisso. O novo término foi confirmado no mês seguinte, sem explicações pessoais adicionais de Virginia ou do jogador até a divulgação do comunicado.