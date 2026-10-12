SINTERO tem representante no XII Congresso Nacional de Educação, em Campina Grande

Por Camila Pinheiro

Publicada em 12/10/2026 às 10h47

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) participa do XII Congresso Nacional de Educação (CONEDU), realizado entre os dias 8 e 11 de outubro, em Campina Grande, na Paraíba. A entidade é representada pelo conselheiro municipal Francisco Fialis. Também estão presentes Maísa Soares de Oliveira, Técnica da Assessoria de Gabinete do Conselho Municipal de Educação de Porto Velho, e Kátia Cilene Mendonça Lima, conselheira do CME de Porto Velho, ambas filiadas ao sindicato.

O evento reúne profissionais da educação, professores, estudantes, pesquisadores e gestores de diferentes regiões do país para debater os desafios atuais do ensino, compartilhar experiências e discutir caminhos para o fortalecimento da educação brasileira.

Com o tema “#CONEDUTENDENCIAS – O hoje da Educação”, a edição de 2026 propõe uma reflexão sobre as transformações que impactam o ambiente educacional e os desafios que se apresentam para quem atua na área. A programação ocorre no Centro de Convenções Antonio Vital do Rego e contempla palestras, mesas-redondas, minicursos, oficinas, apresentações de trabalhos científicos e atividades formativas.

Entre os principais assuntos abordados estão os impactos das novas tecnologias e da inteligência artificial na educação, a formação e o desenvolvimento profissional dos educadores, a educação inclusiva, o combate ao racismo, a diversidade, as políticas educacionais e a construção de uma escola democrática e socialmente justa. A programação também contempla discussões sobre práticas pedagógicas, alfabetização, acessibilidade e os desafios da educação diante das mudanças sociais e culturais.

Idealizado em 2014, em Campina Grande, o CONEDU consolidou-se como um importante espaço nacional de formação, intercâmbio de conhecimentos e divulgação de pesquisas na área educacional. Ao longo de suas edições, o congresso tem aproximado profissionais e pesquisadores, incentivando o diálogo entre a produção acadêmica e as práticas desenvolvidas nas instituições de ensino.

Para o SINTERO, acompanhar espaços de formação e discussão educacional é importante para fortalecer o diálogo sobre as necessidades da categoria e os caminhos para a valorização dos profissionais em educação, em defesa de uma escola pública democrática, inclusiva e de qualidade.