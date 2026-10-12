Renata Vasconcellos chega a R$ 1 milhão por mês enquanto Globo reduz salários de atores, diz site

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/10/2026 às 10h37

O salário de Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional, passou a R$ 1 milhão mensais após um reajuste, segundo reportagem do Terra. O valor contrasta com as remunerações atribuídas pelo portal à maioria dos atores da Globo, atualmente entre R$ 50 mil e R$ 80 mil por mês.

A diferença acompanha uma mudança no modelo de contratação do elenco de dramaturgia. De acordo com a publicação, a emissora substituiu contratos de longa duração por vínculos vinculados a produções específicas, com início e término definidos e, geralmente, duração inferior a um ano.

Nesse formato, a remuneração considera fatores como o histórico salarial do artista, o tempo de trabalho na emissora e a relevância do personagem na produção.

O Terra relata que, no modelo anterior, salários de R$ 100 mil mensais eram comuns entre atores da Globo. Os nomes de maior destaque, como Tony Ramos, Gloria Pires e Fernanda Montenegro, recebiam entre R$ 250 mil e R$ 350 mil.

Segundo a reportagem, a revisão dos contratos integra a estratégia da empresa para equilibrar as contas e ampliar a rentabilidade. A mudança também ocorre em um mercado marcado pela disputa de audiência com plataformas de streaming e conteúdos digitais.

A publicação interpreta o reajuste de profissionais do jornalismo como um sinal de valorização dos apresentadores dentro da emissora. Renata aparece há mais de uma década na lista dos “100 +Admirados Jornalistas Brasileiros”, conforme o texto.

Os valores salariais são atribuídos à reportagem do Terra. O material não apresenta confirmação oficial da Globo nem detalha as condições do reajuste da âncora.