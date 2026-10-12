Justiça italiana marca para 29 de outubro análise da extradição de Carla Zambelli

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/10/2026 às 10h11

A Justiça italiana agendou para 29 de outubro a análise do pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. A solicitação foi formalizada pelo governo brasileiro para que ela retorne ao país e cumpra a pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Zambelli foi condenada a cinco anos e três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

A condenação está relacionada ao episódio ocorrido às vésperas das eleições de 2022, no bairro Jardins, em São Paulo. Após uma discussão política, a então parlamentar perseguiu um homem com uma arma em mãos na rua.

A ex-deputada está na Itália, país do qual também possui cidadania. A Justiça italiana deverá avaliar o pedido brasileiro à luz dos termos do tratado de extradição entre os dois países.

A defesa pede a rejeição da solicitação e alega falta de garantias processuais e de respeito a direitos fundamentais. Esses argumentos serão examinados no processo de extradição.