Acidente entre quatro veículos deixa mulher ferida em Porto Velho

Por hora1rondonia.com

Publicada em 12/10/2026 às 09h30

Uma colisão envolvendo quatro veículos provocou transtornos no trânsito e deixou uma mulher ferida na tarde deste domingo (11), no cruzamento das avenidas Pinheiro Machado e Farquar, no bairro Arigolândia, região central de Porto Velho (RO). O acidente aconteceu após uma batida inicial entre dois carros, que acabou provocando uma sequência de impactos e atingindo outros veículos que estavam parados.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, a motorista de um dos automóveis trafegava pela Avenida Pinheiro Machado quando teria avançado a via preferencial e atingido um Fiat Palio que seguia pela Avenida Farquar. Com a violência da colisão, um dos veículos perdeu o controle e acabou atingindo outros dois carros que estavam parados nas proximidades, provocando um engavetamento no cruzamento.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar socorro à mulher ferida. Após receber os primeiros atendimentos ainda no local, ela foi encaminhada a uma unidade de saúde da capital para avaliação médica. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Militar de Trânsito também compareceu ao local para realizar os procedimentos necessários, organizar a circulação de veículos e registrar a ocorrência. As circunstâncias da colisão deverão ser esclarecidas a partir do levantamento das informações e das versões dos envolvidos. O acidente chamou a atenção de motoristas que passavam pelo cruzamento, uma das áreas de circulação da região central da capital.