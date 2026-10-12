Trump pede novo presidente na Ucrânia e acusa Zelensky de não fechar acordos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/10/2026 às 10h02

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu neste sábado (10) que a Ucrânia tenha um novo presidente e acusou Volodymyr Zelensky de não aproveitar oportunidades para negociar o fim da guerra com a Rússia. A declaração provocou reação do governo ucraniano, que afirmou que cabe à população do país escolher seu líder.

“Sugiro que eles encontrem um novo líder que consiga fechar acordos, porque ele poderia ter fechado muitos acordos e, por algum motivo, nunca faz isso”, afirmou Trump.

O presidente americano também responsabilizou Zelensky pelos altos preços do diesel nos Estados Unidos. Nas últimas semanas, Trump tem pressionado Kiev a suspender os ataques contra refinarias e outras instalações da infraestrutura energética russa.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, rebateu as declarações ainda no sábado. Em publicação no X, afirmou que Zelensky lidera o país em uma guerra pela independência e tem o respaldo dos ucranianos.

“Ele tem o apoio do povo ucraniano, e eles têm o direito de decidir. Declarações vindas do exterior apenas confirmam que ele está fazendo bem o seu trabalho”, escreveu.

No domingo (11), Zelensky afirmou que somente a Rússia é responsável pela guerra. O presidente ucraniano também condicionou a suspensão dos ataques às refinarias russas ao fim das ofensivas de Moscou contra a rede elétrica de seu país.

“A Ucrânia estará pronta para parar de atacar as refinarias de petróleo russas se a Rússia parar de atacar nossa infraestrutura energética”, declarou no X.

Segundo Zelensky, qualquer interrupção precisa ser recíproca e respaldada por garantias reais. Ele acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de impedir uma trégua nos ataques ao setor.

“É possível interromper os ataques à infraestrutura energética já hoje, mas Putin não quer fazê-lo”, afirmou.

A cobrança de Trump ocorreu um dia depois de o presidente americano fechar um acordo com Putin para comprar diesel da Rússia. A iniciativa busca conter os preços dos combustíveis antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

Autoridades ucranianas e europeias criticaram o acordo por considerar que a compra ajudará a financiar a guerra de Moscou. A alta dos preços mundiais da energia também ocorre em meio à guerra liderada pelos Estados Unidos no Irã.

Enquanto os governos trocavam acusações, um ataque de drones ucranianos paralisou neste domingo um centro de dados da empresa russa Yandex na região de Vladimir, a leste de Moscou. A companhia confirmou danos à infraestrutura e informou que não houve feridos.

Foi o terceiro ataque às instalações da Yandex em quatro dias. As ofensivas fazem parte da campanha ucraniana contra infraestruturas no interior da Rússia, em meio à continuidade dos ataques de longo alcance dos dois países.