Argentina perde mais de 32 mil empregadores do cadastro oficial sob Milei

Por JOVEN PAN

Publicada em 12/10/2026 às 09h56

A Argentina registrou uma redução de 32.290 empregadores no cadastro oficial desde o período anterior à posse do presidente Javier Milei, no fim de 2023. Os números foram divulgados pela Superintendência de Riscos do Trabalho (SRT), órgão do governo argentino responsável por informações relacionadas ao sistema de seguro contra acidentes de trabalho.

Segundo os dados apresentados pela Jovem Pan, o total de empregadores inscritos passou de 512.357 em novembro de 2023 para 480.067 em julho de 2026. A diferença representa uma queda de 6,3% no período. O levantamento apontou ainda a 18ª redução mensal consecutiva do indicador.

Queda no cadastro não significa necessariamente fechamento

Embora a diminuição mostre o encolhimento do universo de empregadores registrados no sistema, os números não permitem concluir que todas as 32.290 unidades tenham encerrado definitivamente suas atividades.

A SRT contabiliza empregadores com ao menos um trabalhador registrado no seguro de acidentes de trabalho. Uma empresa pode deixar de constar dessa base por ter fechado, mas também por não manter funcionários registrados, passar por uma reorganização ou sofrer uma alteração cadastral.

Por esse motivo, o indicador retrata a variação no número de empregadores presentes no sistema oficial, e não deve ser apresentado automaticamente como uma contagem de empresas que fecharam as portas no governo Milei.