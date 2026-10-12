Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve : A Terra voltará a ser plana?

Por Professor Nazareno

Publicada em 12/10/2026 às 10h00

Tudo indica que sim! Há uma grande possibilidade para que este retrocesso da Ciência volte a acontecer. A Terra não girará mais em torno do sol e finalmente terá uma borda finita bem visível separando o nosso planeta do vácuo infinito e escuro. Os navios terão, a partir dos meses próximos, que se desviar deste precipício. Vacinas deverão ser proibidas em todo o território nacional, universidades serão fechadas e pesquisas em todas as áreas deixarão de existir. Muitas das escolas de ensinos Fundamental e Médio serão transformadas em estabelecimentos cívico-militares e os alunos, principalmente os mais pobres e carentes, terão disciplina militar e usarão uniformes militares. Já todos os estudantes filhos da elite rica e alguns da classe média continuarão estudando nas escolas particulares do país. Só os alunos humildes e pobres é que serão tutelados pelo Estado.

Na área trabalhista, os negros receberão um salário menor do que os trabalhadores brancos e a escala 6 X 1 será reativada. Não haverá mais cotas em nenhuma universidade e a entrada no ensino superior dependerá somente da meritocracia. Todos os concursos para entrada no serviço público serão extintos. Todo e qualquer funcionário público será COMISSIONADO e o servidor não terá mais nenhuma estabilidade no emprego. A censura como política de governo não existirá, mas algumas obras podem ter alguma restrição. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, por exemplo, só deverá ser lido com a permissão escrita dos pais ou responsáveis. Macunaíma de Mário de Andrade, Os Sertões de Euclides da Cunha, O Castelo de Franz Kafka, assim como infinitas outras obras e escritores, de renome nacional e internacional, serão cerceados.

A absurda tesoura da futura censura atingirá ainda Caio Fernando Abreu, Rubem Fonseca, Rubem Alves, Edgar Allan Poe e o respeitadíssimo e premiado Nelson Rodrigues, além de Ferreira Gullar que terão, todos eles, suas obras “restritas”. Em Ariquemes, cidade próxima a BOLSONARÓPOLIS, livros didáticos terão agora suas páginas arrancadas sem nenhuma restrição para atender aos anseios dos censores de lá. Na área da saúde, a iminente pandemia da Peste Pneumônica da Sibéria, que poderá se alastrar pelo mundo como foi o Coronavírus, não terá vacina disponibilizada no Brasil. Todo mundo daqui terá de se infectar para que logo se atinja a “imunidade de rebanho”. Claro que algum laboratório oportunista indicará algum placebo para ser receitado para toda a população como um medicamento eficaz. Como ficará a área da segurança pública?

A maioridade penal será diminuída para 16 ou até mesmo para 14 anos em todo o país. O slogan “Bandido bom é bandido morto” será adotado em todas as situações. Compras de imóveis, só em dinheiro vivo a partir de agora. As bandeiras dos Estados Unidos e de Israel terão muito mais homenagens e respeito em todo o território nacional do que a própria bandeira nacional. Donald Trump, presidente “daquele país”, já ganhou várias vezes o Prêmio Nobel da Paz. Isso será ensinado em todas as escolas brasileiras. Bater na mulher será atribuição do marido. Feminicídio não existirá mais. Não haverá mais casamento LGBTQIA+. O Brasil, a partir de agora, não será mais um Estado laico. O rio Madeira, a partir de BOLSONARÓPOLIS, será todo tomado por garimpeiros, que jogarão mercúrio em busca de suas riquezas. A fumaça, em todo verão, será uma companheira inseparável dos rondonienses. Como hoje. Serão recriados os DOI-CODI?

*Foi Professor em Porto Velho.