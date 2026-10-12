Homem é atacado a facadas durante confusão com a esposa na zona sul

Por pvhnoticias.com

Publicada em 12/10/2026 às 09h45

Um homem de 41 anos foi ferido a facadas na manhã deste domingo (11), durante confusão em uma residência no bairro Eletronorte, zona sul de Porto Velho.

De acordo com testemunhas, o homem teria passado a madrugada na rua, e quando chegou amanhecido começou a brigar com a esposa.

Durante a confusão a mulher teria se apossado de uma faca e desferido dois golpes no marido, que depois saiu correndo pedindo socorro, em seguida foi socorrido pelo Samu ao Hospital João Paulo II.

A PM foi chamada para fazer o registro da ocorrência. A suspeita teria ido na ambulância com a vítima.