Homem é atacado a facadas durante confusão com a esposa na zona sul
Por pvhnoticias.com
Publicada em 12/10/2026 às 09h45
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 Um homem de 41 anos foi ferido a facadas na manhã deste domingo (11), durante confusão em uma residência no bairro Eletronorte, zona sul de Porto Velho. 

De acordo com testemunhas, o homem teria passado a madrugada na rua, e quando chegou amanhecido começou a brigar com a esposa.

Durante a confusão a mulher teria se apossado de uma faca e desferido dois golpes no marido, que depois saiu correndo pedindo socorro, em seguida foi socorrido pelo Samu ao Hospital João Paulo II.

A PM foi chamada para fazer o registro da ocorrência. A suspeita teria ido na ambulância com a vítima. 

Polícia Ação
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