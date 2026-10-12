Prefeitura prepara festa com shows, Carreta Furacão, brincadeiras e sorteio de bicicletas no Parque da Cidade

Por Emdur

Publicada em 12/10/2026 às 10h10

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa reforça o compromisso do município com o bem-estar das crianças e a valorização dos momentos em família.

O Dia das Crianças promete ser cheio de alegria, brincadeiras e momentos especiais em Porto Velho! No próximo dia 12 de outubro, das 16h às 21h, o Parque da Cidade será palco de uma programação especial preparada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), em parceria com as secretarias municipais Semias, Semtel e a Fundação Cultural (Funcultural).

A festa contará com apresentações do Bozo e Lelé, Furacão Kids, Carreta Furacão e DJ, levando música, dança e muita animação para a criançada.

E a diversão não para por aí! O espaço terá parque de infláveis, rua de lazer, distribuição de pipoca, algodão-doce, refrigerantes e lembrancinhas com docinhos. Tudo preparado para proporcionar uma tarde de brincadeiras e criar boas lembranças para os pequenos.

Entre as atrações, também haverá o banho com caminhão-pipa, garantindo uma brincadeira refrescante para as crianças.

Diversão e inclusão para todos

A programação também contará com atividades voltadas às crianças neurodivergentes, proporcionando momentos de lazer, acolhimento e participação.

A proposta é que todas as crianças tenham a oportunidade de aproveitar a comemoração, respeitando suas particularidades e garantindo espaço para a diversão em família.

Sorteio de bicicletas será às 18h30

Um dos momentos mais esperados da festa será o sorteio de bicicletas, marcado para as 18h30, trazendo ainda mais emoção para a programação.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa reforça o compromisso do município com o bem-estar das crianças e a valorização dos momentos em família.

Léo Moraes afirma que a festa celebra a infância com diversão, inclusão e momentos especiais em família

“Preparamos uma festa especial para que nossas crianças possam brincar, se divertir e viver momentos felizes ao lado de suas famílias. Queremos uma comemoração inclusiva, com atrações para todos, porque cuidar da infância também é investir em uma cidade mais acolhedora e humana”.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Emdur, Semias, Semtel e Funcultural, convida toda a população a participar dessa celebração. Anote na agenda: dia 12 de outubro, das 6h às 21h, no Parque da Cidade.

Reúna a família, traga as crianças e venha aproveitar uma tarde especial, com muitas brincadeiras, sorrisos e diversão!

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Fotos: Emdur