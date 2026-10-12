Papa Leão XIV anuncia cirurgia para retirar nódulo no pulmão identificado em fase inicial

Por Band

Publicada em 12/10/2026 às 09h45

O papa Leão XIV anunciou neste domingo (11) que irá se submeter a uma cirurgia para a retirada de um nódulo circunscrito no pulmão. Segundo o líder da Igreja Católica, a identificação foi realizada pelos médicos em uma fase “muito inicial”.

O anúncio foi feito pelo pontífice durante a oração do Angelus, na Praça São Pedro, no Vaticano. Segundo o papa, o nódulo está bem localizado e os médicos recomendaram o procedimento cirúrgico.

“Recentemente, durante alguns exames, os médicos encontraram em mim um nódulo circunscrito no pulmão. Foi identificado em uma fase muito inicial e está bem localizado. Os médicos consideram oportuno intervir. E então, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma cirurgia para retirá-lo”, declarou o líder da Igreja Católica aos fiéis.

Leão XIV agradeceu a todos os fiéis, tanto os presentes na Praça São Pedro quanto aqueles que acompanhavam o Angelus de várias partes do mundo, “pela proximidade espiritual”. “Confio-me às suas orações! Bom domingo!”, concluiu.

Segundo o Vaticano, o procedimento está programado para ser realizado nos próximos dias no Hospital Policlínico Gemelli.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, esclareceu “que a intervenção está prevista para os primeiros dias da próxima semana e que o período previsto de internação pós-operatória é de cerca de uma semana”.