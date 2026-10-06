Guaporé confirma permanência de Gustavo Caetano, Arthur e Iguinho

Por ROLIM NOTÍCAS

Publicada em 06/10/2026 às 10h41

O Guaporé oficializou a permanência do volante Gustavo Caetano, do goleiro Arthur e do atacante Igor Goulárt, o "Iguinho", para a disputa do Campeonato Rondoniense de 2027. A diretoria do clube aposta na continuidade de atletas experientes para estruturar o planejamento e buscar os objetivos no próximo calendário estadual.

Gustavo Caetano engata terceiro ano e Arthur retorna ao gol

O volante Gustavo Caetano defenderá as cores do Guaporé pelo terceiro ano consecutivo. O atleta acumula rodagem no futebol nacional, com passagens por equipes como Santa Cruz, Goiás e Amazonas.

O goleiro Arthur também acertou a permanência no elenco para 2027. O camisa 1 construiu trajetória em clubes tradicionais do futebol brasileiro, incluindo o Bahia e o Rio Branco do Acre.

O atacante Igor Leandro Goularte do Nascimento, o "Iguinho", tem 30 anos, joga como ponta e nasceu no Rio de Janeiro. O jogador possui formação e experiência internacional, com passagem pelas categorias de base do Estoril Praia, de Portugal — onde conquistou o título da Liga Next Gen Sub-23 —, além de ter atuado pelo Marsaxlokk, de Malta.

No cenário nacional, Iguinho apresenta um currículo extenso por equipes de diversas divisões do futebol brasileiro:

Clubes de grande porte e expressão regional: Paysandu, ABC, Avaí, Botafogo-PB, Caxias, Novorizontino, Luverdense, Campinense, Pouso Alegre e Sampaio Corrêa-RJ.

Outras passagens no futebol brasileiro: Atlético-AC, Hercílio Luz, Azuriz e Taubaté, além da própria trajetória vestindo a camisa do Guaporé.

A confirmação do trio consolida o início da montagem do elenco do Guaporé para o Campeonato Rondoniense de 2027.