Finais da 7ª Copa Jaru de Futsal acontecem nesta sexta-feira (09) no Ginásio Sebastião Mesquita

Por Assessoria

Publicada em 07/10/2026 às 08h20

As finais da 7ª Copa Jaru de Futsal acontecem nesta sexta-feira (09), a partir das 19h30, no Ginásio Sebastião Mesquita. Ao todo, seis equipes entram em quadra em busca dos títulos nas categorias Master, Feminino e Masculino Aberto.

A competição é promovida pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt.

A primeira decisão da noite será pela categoria Master, entre JM Jaruense e Bibe Bear/Família Veríssimo, de Jaru. Na sequência, a disputa pelo título feminino será entre Talismã, de Ariquemes, e F.O Futebol, de Jaru.

Encerrando a programação da 7ª Copa Jaru de Futsal, as equipes CTB Construtora e Rout Barbearia, ambas de Jaru, disputam a final da categoria Masculino Aberto.

Ao longo da competição, foram realizados mais de 110 jogos, com 620 gols marcados. A 7ª Copa Jaru de Futsal também conta com uma premiação total superior a R$ 30 mil, distribuída entre as categorias participantes.

CONFIRA A PREMIAÇÃO PARA CADA CATEGORIA

MASCULINO ABERTO

1º Lugar: Troféu + R$ 9.000,00

2º Lugar: Troféu + R$ 3.000,00

3º Lugar: Troféu + R$ 1.200,00

Artilheiro: Troféu + R$ 300,00

Goleiro menos vazado: Troféu + R$ 300,00

FEMININO ABERTO

1º Lugar: Troféu + R$ 4.500,00

2º Lugar: Troféu + R$ 1.800,00

3º Lugar: Troféu + R$ 750,00

Artilheira: Troféu + R$ 300,00

Goleira menos vazada: Troféu + R$ 300,00

MASCULINO MÁSTER

1º Lugar: Troféu + R$ 4.500,00

2º Lugar: Troféu + R$ 1.800,00

3º Lugar: Troféu + R$ 750,00

Artilheiro: Troféu + R$ 300,00

Goleiro menos vazado: Troféu + R$ 300,00