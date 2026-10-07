Finais da 7ª Copa Jaru de Futsal acontecem nesta sexta-feira (09) no Ginásio Sebastião Mesquita

As finais da 7ª Copa Jaru de Futsal acontecem nesta sexta-feira (09), a partir das 19h30, no Ginásio Sebastião Mesquita. Ao todo, seis equipes entram em quadra em busca dos títulos nas categorias Master, Feminino e Masculino Aberto.
A competição é promovida pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt.
A primeira decisão da noite será pela categoria Master, entre JM Jaruense e Bibe Bear/Família Veríssimo, de Jaru. Na sequência, a disputa pelo título feminino será entre Talismã, de Ariquemes, e F.O Futebol, de Jaru.
Encerrando a programação da 7ª Copa Jaru de Futsal, as equipes CTB Construtora e Rout Barbearia, ambas de Jaru, disputam a final da categoria Masculino Aberto.
Ao longo da competição, foram realizados mais de 110 jogos, com 620 gols marcados. A 7ª Copa Jaru de Futsal também conta com uma premiação total superior a R$ 30 mil, distribuída entre as categorias participantes.
CONFIRA A PREMIAÇÃO PARA CADA CATEGORIA
MASCULINO ABERTO
1º Lugar: Troféu + R$ 9.000,00
2º Lugar: Troféu + R$ 3.000,00
3º Lugar: Troféu + R$ 1.200,00
Artilheiro: Troféu + R$ 300,00
Goleiro menos vazado: Troféu + R$ 300,00
FEMININO ABERTO
1º Lugar: Troféu + R$ 4.500,00
2º Lugar: Troféu + R$ 1.800,00
3º Lugar: Troféu + R$ 750,00
Artilheira: Troféu + R$ 300,00
Goleira menos vazada: Troféu + R$ 300,00
MASCULINO MÁSTER
1º Lugar: Troféu + R$ 4.500,00
2º Lugar: Troféu + R$ 1.800,00
3º Lugar: Troféu + R$ 750,00
Artilheiro: Troféu + R$ 300,00
Goleiro menos vazado: Troféu + R$ 300,00
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