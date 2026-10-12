Finais da 7ª Copa Jaru de Futsal 2026; conheça os campeões nas 4 categorias

Aconteceram na noite desta sexta-feira (09) as finais da 7ª Copa Jaru de Futsal 2026 nas categorias Masculino e Feminino, Aberto e Masculino Máster.
A competição é uma realização da Prefeitura de Jaru, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt) e um grande público compareceu ao Ginásio de Esportes Sebastião Mesquita para prestigiar os jogos.
Após empate no tempo normal pelo placar de 1 a 1, time da JM Jaruense derrotou na disputa por pênaltis a equipe Bibi Bear Familia Veríssimo (Jaru)
por 4 a 2 e se sagrou campeão da categoria Masculino Master.
A equipe Talismã (Ariquemes) venceu por 5 a 1. O time F..O Futebol (Jaru) e conquistou o título da categoria Feminino Aberto.
Rout Barbearia (Jaru,) derrotou pelo placar de 3 a 1 o time CTB Construtora (Jaru) e foi o campeão da categoria Masculino Aberto.
ARTILHEIROS E GOLEIROS MENOS VAZADOS
A artilheira da categoria Feminino foi a jogadora Priscila da equipe Talismã de Ariquemes com 7 gols e a goleira menos vazada foi a Magali, também do Talismã com apenas 1 gol sofrido. Na categoria Master o artilheiro foi o Giovanni do time da Bibi Bear Familia Veríssimo, com 7 gols marcado e o goleiro menos vazado foi o Márcio da equipe JM Jaruense com 6 gols sofridos. Na categoria Masculino Aberto o goleiro menos vazado foi o Gaúcho do Holt Barbearia e o artilheiro foi o Italo, também do Holt Barbearia, com 23 gols marcados, quebrando o recorde da competição de 22 gols do artilheiro Cabelinho, marcado na edição de 2018. Ele quebrou um recorde que já durava 6 anos na Copa Jaru de Futsal.
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