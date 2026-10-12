Gazin Porto Velho vence o Sport Genus e conquista o título do Rondoniense Feminino Sub-17

Por FFER

Publicada em 12/10/2026 às 08h50

O Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa recebeu na tarde deste domingo a grande final do Rondoniense Feminino Sub-17 entre Gazin Porto Velho e Sport Genus. A partida começou bastante equilibrada e muito disputa como pede uma final de campeonato, com o placar inauterado até os 21 minutos do primeiro tempo, até a bola chegar no pé direito da atacante camisa número 9 Aline bater de primeira para abrir o placar e colocar as meninas da Locomotiva em vantagem na etapa inicial.

No segundo tempo, as meninas da Locomotiva ampliaram e garantiram o título com mais dois gols da jogadora Ester em minutos seguinte, o segundo aos 12 minutos o Gazin Porto Velho chegou ao segundo gol com Ester, numa batida no bico da área e o terceiro num chute forte de fora da área da jogadora número 5 Amanda, Gazin Porto Velho 3 Sport Genus 0.

Para fechar a goleada as meninas da Locomotiva ainda marcaram o quarto gol no final da partida numa bela jogada da jogadora Ester que se livrou da marcação e bateu cruzado pra começar a comemoração em campo pelo título do Rondoniense Feminino Sub-17 2026. Só foi esperar o apito final para jogadoras e integrantes da comissão técnica comemorar a vitória e o título da competição.

Foto: replay_midiaesportiva